Más de 2.000 proyectos pasaron por los tres Polos de apoyo al empleo de Pontevedra

Más de 2.000 proyectos de emprendimiento pasaron por los tres Polos de apoyo al empleo que la Xunta tiene activos en Pontevedra, y entre los que se encuentra uno en Silleda. El trabajo desarrollado permitió acompañar a personas con nuevas ideas de negocio o con actividades ya en funcionamiento y contribuyó a la creación de 135 empresas entre los tres Polos.

El asesoramiento prestado por la Red comprende distintas etapas de un proyecto empresarial y se realiza de forma individualizada, gratuita y tanto presencialmente como en línea. En el caso de la provincia, los equipos técnicos de los Polos realizaron más de 5.000 tutorías desde el inicio del programa.

La presencia femenina es significativa entre las personas que recurren a este servicio, ya que cerca del 60% de los proyectos asesorados están impulsados por mujeres. Por sectores, el comercio se sitúa a la cabeza, con un 15% de las iniciativas, seguido de los servicios, con un 13% y de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, que representan el 11%.

La Red presta también una atención específica a las situaciones de remuda, una fórmula que permite aprovechar el trabajo, las inversiones y la experiencia acumulada por negocios ya consolidados. Estas iniciativas suponen el 6% del total de los proyectos atendidos por los Polos. El acompañamiento en este ámbito facilita el contacto entre personas propietarias que buscan transmitir o alquilar su negocio y potenciales emprendedores que quieren asumir su continuidad. Se trata de una vía para preservar actividad económica y empleo y, al mismo tiempo, reducir la incerteza propia de la creación de una empresa desde sus primeros pasos.

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Para apoyar estos procesos, la Xunta mantiene abierta hasta el 30 de septiembre la convocatoria del Bono remuda, con un presupuesto de 1,5 millones de euros.