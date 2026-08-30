Que el fin del verano te pille con la careta puesta

El Carnaverán hunde sus raíces en la actividad del extinto club de fútbol gaélico Irmandinhos, que, hace más de una década y en colaboración con los empresarios de la Zona dos Viños, impulsó esta celebración de verano. La fiesta llegó a sumar cuatro ediciones exitosas antes de desaparecer durante la pandemia. En septiembre de 2022 se recuperó, aunque sin una fecha estable. Ayer, el Carnaval volvió a las calles estradenses con la intención de dejar atrás esa provisionalidad y convertirse en una tradición en el calendario estradense. A partir de ahora, el Carnaverán se celebrará todos los años coincidiendo con el último sábado del mes de agosto.

Hubo Dj en la sesión vermú y también en el tardeo. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La edición de este año reunió a todos los locales de la Zona dos Viños y convirtió la zona en escenario de una jornada festiva que se prolongó desde el mediodía hasta la noche. La música fue uno de los principales reclamos. La programación arrancó con una sesión vermú animada por DJ Marcos, mientras que durante la tarde tomaron el relevo DJ Carlos López, DJ Telmo y DJ Fepa, tres nombres habituales de las fiestas estradenses.

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Los disfraces también estuvieron presentes, aunque con un formato diferente al de anteriores convocatorias. La organización había decidido prescindir del concurso de disfraces y sustituirlo por sorteos. Las personas que acudieron disfrazadas y consumieron en los establecimientos optaron a diferentes premios, entre ellos cenas, botellas de vino y otros regalos aportados por el comercio y la hostelería local.