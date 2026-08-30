Ultiman el proyecto para la reforma de la nueva zona verde en la Carballeira de Melania

El gobierno de Gonzalo Louzao ha alcanzado un acuerdo de arrendamiento con los propietarios de los catorce solares que conforman el entorno de la conocida popularmente como Carballeira de Melania, en pleno centro de A Estrada. El objetivo es convertir este espacio, actualmente en desuso, en un nuevo recinto de esparcimiento y uso público.

El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, confirmó que, una vez cerrado el acuerdo con todos los titulares y que los técnicos municipales ya trabajan en el diseño del proyecto, cuyos detalles se darán a conocer una vez que la propuesta esté completamente definida. La previsión es que el proyecto vea la luz el próximo mes de septiembre.

La actuación afectará a una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados, delimitada por las calles San Antón y Gradín. Aunque el ámbito está compuesto por 14 solares, la negociación ha requerido contactar con numerosos propietarios, ya que el suelo urbano pertenece a alrededor de una treintena de titulares.

La transformación de la Carballeira de Melania ya figuraba entre las prioridades del gobierno local al elaborar los presupuestos municipales de 2026. Las cuentas reservaron una partida de 200.000 euros para impulsar la creación de un nuevo espacio verde en el centro de A Estrada, aprovechando las especies arbóreas existentes y poniendo este enclave a disposición de la ciudadanía.

El acuerdo alcanzado establece que el Concello abonará un alquiler anual a los propietarios para poder destinar los terrenos a este nuevo uso público. El proyecto pretende integrar en una misma actuación una amplia zona verde y una reserva de estacionamiento junto a la urbanización de chalés situada al lado de la iglesia parroquial de San Paio.

Una de las prioridades que deberá concretar el proyecto será la integración del recinto en la trama urbana de su entorno. En este sentido, el Concello estudia retirar el muro que actualmente separa la superficie de la Rúa San Antón y que constituye una importante barrera visual y estética.

La futura zona verde mantendrá, en la medida de lo posible, la estructura natural del terreno y contará con una intervención respetuosa con la vegetación y el arbolado existentes. La propuesta contempla aprovechar las zonas de sombra, habilitar recorridos peatonales y distribuir mobiliario urbano por el conjunto del recinto.

Entre los aspectos que deberá resolver el proyecto se encuentra también la pendiente del terreno. Louzao reconoció que será necesario determinar cómo salvar el desnivel existente y garantizar la seguridad de los usuarios.

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El objetivo final es que la Carballeira de Melania pueda contar con accesos tanto desde la Rúa Gradín como desde la Rúa San Antón. De este modo, además de convertirse en un nuevo espacio de esparcimiento y zona verde para los vecinos, el parque permitirá conectar ambas vías del casco urbano.