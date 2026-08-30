Tradición, nobleza y patrimonio en el Pazo de Oca

Es el último domingo del mes de agosto, el día más especial del año en el Pazo de Oca. Como marca la tradición y coincidiendo con la celebración del Sagrado Corazón, el duque de Segorbe, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba y la princesa María de la Gloria de Orleans y Bragança abren las puertas del conocido como «Versalles gallego» para recibir una vez más a sus amigos. Junto a ellos estuvieron este año sus hijas Sol María y Ana Luna Medina, así como el sobrino del duque, Pablo de Hohenlohe y Medina, y su esposa, María del Prado.

En esta tradición, las formas y los tiempos ya están marcados desde hace años. Todo comienza en la capilla del Pazo de Oca, donde se celebra la misa cantada del Sagrado Corazón. Un año más, estuvo oficiada por el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, junto al arcipreste de Tabeirós-Vea y párroco de A Estrada, José Antonio Ortigueira. Al finalizar, los invitados y los vecinos de la parroquia se unieron para participar en la procesión por la plaza, portando a los tres santos que se custodian en la capilla.

Al frente de la comitiva estuvo el apoderado del pazo, el estradense Gonzalo Figueiras, portando el estandarte del Sagrado Corazón, una labor que viene realizando desde hace más de treinta años. Tras él venían las tallas de la Virgen, San Antonio y el niño Jesús, portados por vecinos de Oca e invitados a la fiesta. Como es habitual, el duque presidió la procesión desde los balcones del pazo, mientras la princesa formaba parte de la comitiva.

Es el último domingo del mes de agosto, el día más especial del año en el Pazo de Oca. Como marca la tradición y coincidiendo con la celebración del Sagrado Corazón, el duque de Segorbe, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba y la princesa María de la Gloria de Orleans y Bragança abren las puertas del conocido como «Versalles gallego» para recibir una vez más a sus amigos. / Bernabé / Javier Lalín

Finalizada la parte religiosa, llegó el momento de pasar a los jardines, en donde se sirvieron los peritivos. No fue sin embargo una fiesta multitudinaria como en anteriores ocasiones. Solo un selecto grupo de representantes del mundo de la cultura, la política y la nobleza participaron en esta celebración, la mayor parte de ellos habituales invitados del duque. La representación local estuvo encabezada por el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, junto a los concejales, Manuel Magariños y Lucía Seoane. También estuvo presente como cada año el escultor Cándido Pazos. El último en llegar a los jardines fue el duque, quien antes de reunirse con sus invitados siempre acostumbra a invitar a un aperitivo a los integrantes del coro.

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De allí, los invitados se trasladaron al interior del Pazo de Oca, en cuyos espectaculares salones se servía la comida.