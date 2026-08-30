Silleda acoge una nueva campaña para donar sangre en septiembre

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) desplazará los días 7 y 10 de septiembre su unidad móvil a las localidades de Silleda y A Bandeira, respectivamente, para que los vecinos y vecinas que deseen donar puedan colaborar en esta causa solidaria. El vehículo estará estacionado frente al consistorio de Silleda y junto al centro de salud de A Bandeira. Los dos días su horario de atención al público será de 16.00 a 21.00 horas. Hay que comer al menos dos horas antes y acudir con la tarjeta de donante, DNI y otro documento acreditativo.