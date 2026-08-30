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Rodeiro abre el plazo para el Concilia Lectivo

Una de las actividades de una pasada edición del Concilia Silleda

Una de las actividades de una pasada edición del Concilia Silleda / Cedida

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Redacción

Rodeiro

Rodeiro ya tiene abierto el plazo de inscripción para participar en el Concilia Lectivo. El programa combinará actividades lúdicas y educativas. La iniciativa dará comienzo el 9 de septiembre hasta el 21 de junio, en horario de lunes a jueves de 16.20 a 20.20 horas y los viernes de 13.50 a 17.50. Se ofertan 30 plazas y la inscripción puede realizarse hasta el 4 de septiembre en el 986 790 185 o en el correo educadora@rodeiro.gal.

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