Las rebajas en el comercio de Lalín calcan los resultados del año pasado

La campaña de rebajas vuelve a poner sobre la mesa la realidad del pequeño comercio, un sector que vive a caballo entre la tradición del trato cercano y la necesidad constante de reinventarse frente a las grandes superficies y el gigante digital. En Lalín, los balances de esta temporada estival dejan ver que, mientras unos establecimientos celebran el tirón de alargar los plazos y la llegada de visitantes, otros sufren la ralentización del consumo, la dependencia de la climatología y el cambio de hábitos de las generaciones más jóvenes.

Para algunos establecimientos, la temporada veraniega ha superado las expectativas iniciales. Aitana Abollo, trabajadora de Alalá Nikis Lalín, hace una lectura positiva de estos meses de descuentos y liquidación de stock. «Este año he visto más gente que en la pasada campaña», asegura, destacando además la prolongación temporal de la iniciativa. «La campaña de rebajas ha sido más larga y sigue entrando gente, porque en nuestro caso, las personas que vienen no son del pueblo».

A la vez que la campaña de rebajas, durante estos días se ha llevado a cabo la iniciativa Stock Outlet Lalín, que también ha tenido su peso en la dinamización de las ventas. «En esta campaña, en la que liquidamos artículos y prendas de otras temporadas, algo se vendió», comenta Abollo, subrayando el comportamiento del consumidor: «La gente directamente nos pregunta qué cosas tenemos en descuento, y se fijan más en estos productos».

Sin embargo, el atractivo del descuento actúa a menudo como un mero reclamo publicitario, «los clientes, más que comprar artículos en descuento, muchas veces empiezan fijándose en esos productos, pero terminan comprando cosas que no están rebajadas», explica Abollo. Con vistas al cierre del periodo estival, el negocio mantendrá la política de precios especiales: «Nosotros vamos a mantener las rebajas hasta pasado el día 31 de agosto».

En la otra cara de la moneda se sitúa Sonia Sanmartín, trabajadora de Zapatería Martínez, que describe un panorama más complejo y condicionado por múltiples factores. «El tiempo ayudó en esta campaña, porque hizo calor, pero es cierto que la cosa ahora se ralentizó bastante», explica.

Para Sanmartín, la extensión de las rebajas no siempre juega a favor de los intereses del comerciante. «Que la campaña se alargue, a nosotros nos perjudica, porque el clima aquí es el que es». Esta dependencia climática agrava una tendencia negativa que se arrastra desde hace tiempo. «Ya llevamos años arrastrando una situación de pérdida de ventas. El comercio cambió mucho, ya no es lo que era. Ahora se lleva mucho internet, y la tienda de a pie tiene falta de apoyo».

Pese a todo, el establecimiento se adapta al ritmo que marca la calle y el termómetro. «Mantenemos las rebajas hasta el 31 de agosto o incluso un poco más. Nosotros funcionamos dependiendo del clima». Sobre el comportamiento de compra en el sector del calzado, Sanmartín matiza las diferencias respecto al textil: «Los inicios siempre son buenos, después la cosa se va ralentizando. Ahora entre el tiempo que está haciendo y que ya estamos a finales de verano, la gente ya para comprar unas sandalias o lo hace por precio, o porque se le han roto las que tenía. Esto funciona así, no es como la ropa».

Asimismo, lamenta la pérdida paulatina de un segmento clave de la clientela: «La gente joven ya no compra tanto en tienda física. Yo noto desde la pandemia que ese público más joven ya no lo tenemos. El Covid fue un momento en el que se vendió mucho por internet, fue algo que funcionó, y se cambió el hábito».

Hábitos de consumo

Por su parte, Meritxell Silva, desde Urban Teen, aporta una visión optimista basada en la diversificación y en el cambio en los hábitos de la clientela. «La gente está comprando cosas tanto de rebajas, como de outlet, y también de nueva colección porque como el tiempo está revuelto pues la gente pica un poco de todo», apunta Silva.

Desde el punto de vista del margen comercial, la estrategia de rebajas nunca es el escenario ideal, pero cumple una función logística ineludible. «Nunca beneficia vender a precios más bajos, pero por lo menos ayuda a mover la mercancía». En cuanto al ritmo de la campaña, la afluencia no ha experimentado grandes picos de locura colectiva, sino un goteo constante: «La afluencia va más o menos pareja durante toda la campaña».

Las fórmulas de liquidación siguen demostrando su eficacia para liberar espacio en los almacenes. «El Stock Outlet funciona, porque a la gente le da igual que sea de otra campaña siempre que lo compre más barato». Lejos de centrarse en un único artículo, la rotación abarca el fondo de armario habitual: «Van saliendo todos los productos, porque al final son sudaderas, vaqueros y camisetas».

Quizás uno de los cambios más interesantes reside en la forma en que los clientes planifican sus visitas a los establecimientos físicos. El consumo impulsivo y concentrado de antaño parece dar paso a una pauta más fraccionada pero recurrente. «Antes la gente compraba mucho más por impulso, pero ahora compran menos, aunque vienen más veces a tienda». Gracias a esta nueva dinámica de fidelidad y visitas repetidas, el balance final arroja estabilidad.