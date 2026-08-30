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Senderismo

El programa Goza do Ulla realiza una etapa por el Concello de A Estrada

Participantes en una jornada con salida y llegada en Paradela. |

Participantes en una jornada con salida y llegada en Paradela. |

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Redacción

A Estrada

Los participantes en la andaina organizada por el Concello da Estrada, en el marco del programa Goza do Ulla, disfrutaron esta mañana de una jornada de naturaleza y actividad al aire libre por las riberas del río Ulla.

La ruta, de carácter circular y con un recorrido de 14 kilómetros, tuvo como punto de salida y llegada la localidad de Paradela. A lo largo del itinerario, los senderistas pudieron descubrir y disfrutar del entorno natural, así como de los diferentes atractivos paisajísticos vinculados al río Ulla.

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