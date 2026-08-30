XXXII Romaría Interxeracional
Lalín celebra el legado y la alegría de sus mayores
Redacción
El Lalín Arena acogió este sábado la XXXII Romaría Interxeracional reuniendo a más de 500 personas. La jornada arrancó con la misa oficiada por el párroco José Criado y la actuación de los gaiteros de Cercio.
En el acto intervinieron el alcalde José Crespo, la concejala Carmen Canda y el director general de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, que hicieron entrega de los galardones a Concepción Vila, y Manuel Portos como los mayores del municipio. Asimismo, se premió a Dorinda Gómez y Luis González por su larga emigración, siendo además homenajeados como el matrimonio con más años de casados.
Los asistentes disfrutaron de un menú con empanada, pulpo y carne ao caldeiro, cerrando la fiesta con el concurso de baile de Pili Pampín y la música de Begoña Mazaira.
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