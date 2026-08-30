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XXXII Romaría Interxeracional

Lalín celebra el legado y la alegría de sus mayores

Los homenajeados en la XXXII Romaría Interxeracional de Lalín junto a miembros de la corporación.

Los homenajeados en la XXXII Romaría Interxeracional de Lalín junto a miembros de la corporación. / Bernabé

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Redacción

Lalín

El Lalín Arena acogió este sábado la XXXII Romaría Interxeracional reuniendo a más de 500 personas. La jornada arrancó con la misa oficiada por el párroco José Criado y la actuación de los gaiteros de Cercio.

En el acto intervinieron el alcalde José Crespo, la concejala Carmen Canda y el director general de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, que hicieron entrega de los galardones a Concepción Vila, y Manuel Portos como los mayores del municipio. Asimismo, se premió a Dorinda Gómez y Luis González por su larga emigración, siendo además homenajeados como el matrimonio con más años de casados.

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Los asistentes disfrutaron de un menú con empanada, pulpo y carne ao caldeiro, cerrando la fiesta con el concurso de baile de Pili Pampín y la música de Begoña Mazaira.

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