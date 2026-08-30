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Matrícula

El IES Losada Diéguez abre el plazo para la enseñanza de personas adultas

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Redacción

A Estrada

El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez de A Estrada ha abierto el plazo de matrícula para las enseñanzas dirigidas a personas adultas de cara al curso 2026/2027. El centro ofrece Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) y Bachillerato para personas adultas. imparte ambas opciones en modalidad semipresencial, con un horario más reducido que facilita la conciliación de los estudios con la actividad laboral, la vida familiar y las circunstancias personales del alumnado. La oferta también está orientada a personas procedentes del extranjero cuyas titulaciones académicas, en algunos casos incluso superiores, no han sido validadas en España. Ofrecerá el Módulo 3 y el Módulo 4 de ESPA en modalidad semipresencial, además del Bachillerato para personas adultas, también semipresencial.

El plazo de matrícula para el Módulo 3 de ESPA comenzará el 1 de septiembre de 2026, mientras que el correspondiente al Módulo 4 se abrirá el 1 de febrero de 2027. En el caso del Bachillerato para personas adultas, el periodo de matrícula permanecerá abierto del 1 al 21 de septiembre de 2026.

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