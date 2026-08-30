Religión
Devotos de Lalín, Silleda y Cruces participan en una peregrinación a O Corpiño
La ceremonia incluye la presentación del sacerdote que se incorpora al equipo pastoral
Redacción
Numerosos fieles de Lalín, Silleda y Vila de Cruces caminarán esta mañana hasta el santuario mariano de O Corpiño, con motivo de la XII Peregrinación y Besamanos. Las tres comitivas saldrán entre las 8 y las 9 de la mañana de sus respectivos templos parroquiales y llegarán al santuario antes de las 12.00 horas para asistir a una misa solemne que presidirá el vicario de la Diócesis de Lugo, Mario Vázquez Carballo. Las rutas que van a emplear son sobre todo caminos y senderos que comunican aldeas, para evitar el paso por carreteras de notable tráfico rodado.
La misa solemne servirá para presentar al sacerdote que se incorpora al equipo pastoral que ya integran José Criado, José Ramón Pena Taboada, Santiago Lillo Ortiz y José Antonio Salgado Agromartín. Los cuatro, junto a Alfredo, asumen la labor pastoral del más de medio centenar de parroquias de Lalín, tras la reordenación pastoral que se llevó a cabo a finales del año pasado.
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