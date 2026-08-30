Cortes de tráfico en la AG-59 por asfaltados

El Concello de Teo anunció a través de sus redes sociales que el último tramo de la AG-59, el que conecta A Ramallosa con Pontevea, ambos en Teo, permanecerá cerrado al tráfico desde las 20.00 horas del martes 1 de septiembre hasta las 7.00 horas del miércoles 2. El corte está motivado por los trabajos de asfaltado que se llevarán a cabo en la AC-841, a la altura de Pontevea, concretamente en la intersección con la AC-241. Este corte ya se anunció en días pasados pero tuvo que ser aplazado debido a las condiciones meteorológicas.