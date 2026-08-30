El Concello de Lalín desestima la reclamación de una vecina tras romperse el radio en una caída

El pasado 30 de abril una mujer sufrió una caída al tropezar con un desnivel pronunciado en la acera del puente de la Depuradora, a la altura del paseo fluvial sobre el Rego das Cabritas en Lalín. Al pisar dicho desnivel, la señora perdió el equilibrio y cayó sobre su brazo izquierdo, produciéndose una rotura de radio. Ante tal percance, la afectada solicitaba una cuantía por gastos y daños que ascendía a 400 euros

La reclamación fue admitida a trámite y se realizaron los informes pertinentes. En ellos, la Policía Local indica que no constaba ningún registro, actuación ni intervención por la caída o accidente de la persona señalada. Asimismo, se detalla que no se tuvo conocimiento de llamadas de alerta, avisos de particulares ni de servicios de emergencias que guardaran relación con los hechos descritos.

Por su parte, el Servizo de Inspección de Obras remitió que se observa como el pavimento de losa de piedra presenta un aumento sobre el nivel de los bordillos existentes, pero indican que no se aprecia peligro ni necesidad de señalización.

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Con toda la información, la Xunta de Goberno Local ha desestimado la reclamación patrimonial formulada por la afectada, al no apreciarse en este caso concreto, la existencia de un nexo causal entre el anormal funcionamiento del servicio público y los daños y lesiones junto a la indemnización que se reclama.