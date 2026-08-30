El club de lectura feminista «Máis Violeta» retoma su actividad en Silleda en septiembre

El Departamento de Igualdade de Silleda pone en marcha el 25 de septiembre una nueva edicaicón del club de lectura feminista «Máis Violeta». La iniciativa está subvencionada por la Diputación y permite crear un espacio de encuentro, de reflexión y de intercambio en torno a la literatura y al feminismo.

Pueden participar en este club hasta 15 personas, que se reunirán cada 15 días en la biblioteca municipal. La primera sesión comenzará, como decimos, el 25 a las 20.00 horas. El plazo de inscripción queda abierto este lunes, 31 de agosto, hasta el 15 de septiembre. La personas interesadas pueden formalizar su participación en el Centro de Información á Muller (CIM), ubicado en el número 41 de la rúa Progreso, así como a través del número de teléfono 986 592 037, o mediante un mensaje al correo electrónico cim@silleda.es. Las plazas serán adjudicadas por orden de inscripción.