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A Bandeira ruge con la primera Ruta Motera A Plazoleta

Salida desde el local A Plazoleta de la primera Ruta Motera de A Bandeira.

Salida desde el local A Plazoleta de la primera Ruta Motera de A Bandeira. / Bernabé

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Redacción

Silleda

Este sábado en A Bandeira se celebró la primera Ruta Motera A Plazoleta, que logró convocar a numerosos aficionados de las dos ruedas. La concentración comenzó por la tarde con la quedada de los participantes. Sobre las 17:00 horas, el grupo arrancó una ruta en la que no faltó el descanso para recuperar fuerzas. El itinerario concluyó a las 19:00 horas y acto seguido, se dio paso ala yincana motera, la degustación de mejillones y un fin de fiesta musical a cargo de DJ Maldinami.

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