Ocio
A Bandeira ruge con la primera Ruta Motera A Plazoleta
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Silleda
Este sábado en A Bandeira se celebró la primera Ruta Motera A Plazoleta, que logró convocar a numerosos aficionados de las dos ruedas. La concentración comenzó por la tarde con la quedada de los participantes. Sobre las 17:00 horas, el grupo arrancó una ruta en la que no faltó el descanso para recuperar fuerzas. El itinerario concluyó a las 19:00 horas y acto seguido, se dio paso ala yincana motera, la degustación de mejillones y un fin de fiesta musical a cargo de DJ Maldinami.
- Alberto participó en un grupo de duelo tras perder a su mujer: «Es una herramienta fenomenal para seguir adelante»
- Identifican a un vecino de Porriño de 23 años como la víctima del atropello mortal de la A-55
- Encuentran muerto al vecino de Meira que estaba desaparecido desde el jueves
- Al Celta se le cruzan los cables
- El buque vigués «Falkor Too» marca de nuevo el camino: nuevos pulpos, cangrejos reales o un pez glotón, captados en el Caribe
- Hallan a un mujer muerta en la Fervenza da Feixa, en Redondela
- Claudio Giráldez: «El árbitro decidió, hay que aceptarlo»
- La mayor aerolínea del mundo confirma su ruta entre Oporto y su 'hub' con más de 100 destinos propios