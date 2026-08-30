A Bandeira ruge con la primera Ruta Motera A Plazoleta

Este sábado en A Bandeira se celebró la primera Ruta Motera A Plazoleta, que logró convocar a numerosos aficionados de las dos ruedas. La concentración comenzó por la tarde con la quedada de los participantes. Sobre las 17:00 horas, el grupo arrancó una ruta en la que no faltó el descanso para recuperar fuerzas. El itinerario concluyó a las 19:00 horas y acto seguido, se dio paso ala yincana motera, la degustación de mejillones y un fin de fiesta musical a cargo de DJ Maldinami.