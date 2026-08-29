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Una salida de vía sin daños personales

Una salida de vía sin daños personales | EMERXENCIAS LALÍN

Una salida de vía sin daños personales | EMERXENCIAS LALÍN

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La rotonda que comunica el casco urbano de Lalín con los accesos a la AP-53, en el kilómetro 46, y la PO-534 en dirección a Vilatuxe, registró una salida de vía en la madrugada de ayer. El coche remató estacionado en la rotonda, sin causar daños a su ocupante.

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