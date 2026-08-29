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Rematan las reformas del patio exterior de la escuela A Galiña Azul
La zona cuenta ahora con césped artificial, un manzano y una barandilla de colores
Redacción
Silleda remató los trabajos de mejora del patio exterior de la escuela infantil A Galiña Azul, una actuación con la que busca crear un espacio más cómodo, agradable y adaptado al uso diario de los y las usuarias. Entre esas obras destaca la instalación de césped artificial en parte del patio, que permite contar con una superficie más limpia y práctica para el desarrollo de actividades a lo largo del aire libre. La intervención se completó con la plantación de un manzano, un frutal que gozará de un importante componente educativo.
Además, quedó instalada una barandilla de colores, que aporta un aspecto más alegre y atractivo al patio, y que contribuye a crear un ambiente más acogedor y estimulante. Silleda refrenda, de este modo, su apuesta por entornos seguros y agradables en los centros educativos.
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