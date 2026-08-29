El PSOE critica que el PP elija San Xusto para iniciar su curso político

El PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade considera «una auténtica tomadura de pelo a los vecinos» que el Partido Popular vuelva a escoger los Baños de San Xusto para iniciar su curso político, cinco años después de que Alberto Núñez Feijóo y el alcalde, Jorge Cubela, acudiesen al mismo lugar para anunciar la recuperación del complejo termal.

La portavoz socialista, Ana Couto, considera especialmente significativo el regreso de los dirigentes populares al mismo escenario en el que, según recuerda, en 2021 se anunció que San Xusto estaría operativo ese mismo año. «Estamos en 2026 y seguimos con las puertas cerradas. La fotografía sí se hizo, los anuncios también, pero lo que no llegó fue el resultado», denuncia.

El PSOE recuerda que la rehabilitación del complejo supuso inicialmente una inversión cercana a los 700.000 euros, a la que posteriormente se añadieron más de 100.000 euros para dotar de suministro eléctrico a las instalaciones, elevando el gasto público por encima de los 800.000 euros.

El PSOE considera que la elección de San Xusto para el inicio del curso político del PP «no es casual» y reclama que el acto sirva para ofrecer explicaciones sobre el estado del proyecto.

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«Feijóo y Cubela tienen una cuenta pendiente con los vecinos: explicar por qué aquello que presentaron en 2021 como una actuación emblemática sigue sin funcionar cinco años después», concluye Couto.