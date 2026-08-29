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Preocupación por las ramas de la Carballeira do Rodo

Preocupación por las ramas de la Carballeira do Rodo | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Preocupación por las ramas de la Carballeira do Rodo | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Varios usuarios de la Carballeira do Rodo muestran su preocupación por el crecimiento de las ramas de diversos árboles en el entorno de la mesa de piedra de este recinto natural. Indican que semanas atrás un árbol se desplomó sobre esta mesa y añaden que el crecimiento torcido de algunas ramas en busca de luz podría, con los temporales del invierno, forzar su rotura y causar daños en el mobiliario o entre los usuarios.

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