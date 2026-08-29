El PP de Rodeiro le recuerda al gobierno local que inicia el curso político con seis asignaturas pendientes

La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, acudió este sábado a la apertura del curso político del PP de Galicia en Cercedo-Cotobade y quiso apuntar que, en el caso de Camba, el gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidade por Rodeiro inicia este último año de mandato «con, polo menos, seis grandes asignaturas pendentes».

Somoza cita entre las actuaciones prioritarias para los próximos meses la mejora de la red de carreteras municipales, «porque hai moitas pistas intransitables, como as de Río a Fafián, de Caxide a Pereira e Farán, de Carboentes e Baroncelle e Caxide e de Bagarelas a Saborín, entre outras». Otra de las materias en las que debería avanzar el ejecutivo local son las tareas de mantenimiento en el colegio antes de que comiencen las clases, el 9 de septiembre. Los populares remarcar que son las administraciones locales las que tienen que encargarse de labores como el arreglo de aseos que están cerrados porque no funcionan, la limpieza canalones atascados por la acumulación de hojas y arena o los parios «clausurados por obras que non acaban nunca». Cabe apuntar que otros municipios vecinos, como Silleda, trabajan durante estos días en esa puesta a punto de los centros educativos.

Baches en la carretera entre Río y Fafián. / Cedida

Otro de los deberes que le pone el PP al ejecutivo que lidera José Luis Camiñas, con Alberte Lamazares como segunda fuerza, es el remate y la puesta en marcha del edificio polivalente asistencia, toda vez que «a Xunta e a Deputación achegan unha financiación que o goberno de Pedro Sánchez lle negou a Rodeiro». Somoza apostilla que hace ya 14 meses que el Concello tiene aprobados 500.000 euros de la administración provincial para esta obra, «pero non fixo absolutamente nada». Para la portavoz popular, también se antoja imprescindible que antes de que llegue el invierno queden solventadas las filtraciones en el techo del polideportivo. Esta obra se acometió en 2023, pero continúa presentando goteras y forzó a suspender algunos partidos.

Dentro del área asistencial, el PP apremia al Concello a destinar 180.000 euros de los remanentes al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), «despois de perder pola súa nefasta xestión o aumento que a Xunta puxo a disposición de todos os concellos galegos». Por último, anima a los seis ediles del gobierno a trabajar en la redacción de los presupuestos de 2026, que serían además los primeros del actual mandato. «Como sei que van contestar que o anterior goberno tampouco os aprobou, o que lles digo é que eles chegaron coa promesa de que ían mellorar as cousas e, se non o pensar facer, que vaian deixando paso», concluye Cati Somoza.