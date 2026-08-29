La Policía Local de Silleda investiga actos vandálicos en el campo de fútbol y en el parque infantil de Laro

La Policía Local de Silleda investiga varios actos vandálicos registrados a lo largo de esta semana en la parroquia de Laro y que produjeron daños materiales tanto en las instalaciones del campo de fútbol como en el parque infantil.

En el caso del parque infantil, renovado meses atrás por el Concello, los autores de estos actos incívicos causaron destrozos en el cierre exterior, rompiendo algunas de las barandillas de madera instaladas en esa actuación de reforma. Los desperfectos también son muy significativos en el campo de fútbol de la parroquia, donde se detectaron daños en una de las puertas de los vestuarios, en la grada y en otros elementos de las instalaciones. Además, aparecieron varios cristales esparcidos sobre el propio terreno de juego. Desde el Concello, el gobierno local lamenta y condena este tipo de comportamientos que afectan a bienes e instalaciones de uso público y que perjudican a todos los vecinos. Además, realiza un llamamiento a la colaboración ciudadana y al respeto por los equipamientos municipales, insistiendo en la importancia de conservar espacios públicos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía.

Destrozos en una puerta de los vestuarios del campo de fútbol. / Cedida

Los efectivos de la Policía Local están realizando las correspondientes indagaciones para tratar de esclarecer los hechos e identificar a las personas responsables. Al mismo tiempo, intensificará la vigilancia en la zona para evitar nuevos episodios similares.