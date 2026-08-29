La oportunidad perdida en los años 90 para la remodelación de Rúa da Ponte

En el pleno ordinario de este viernes en Lalín salió también adelante la moción de la actuación urgente en Rúa da Ponte, propuesta por el Bloque, y Crespo está dispuesto a volver a reunirse con los vecinos para avanzar en la mejora de una entrada a Lalín que, por cierto, sigue siendo titularidad de Fomento y no pertenece al Concello, como días atrás les indiqué por error. Crespo recordó que ya en los años 90, acompañado por Tuno Valdés y con el respaldo de Xosé Cuiña en la Xunta para pelear por esta reforma, mantuvo un encuentro con los vecinos: podían ensancharse las aceras, pero a cambio de perder un lado de aparcamiento (había que mantener el otro por si necesitaban estaciones transportes especiales). La mayoría se opuso a esta alternativa. «Non descartamos arranxar a Rúa da Ponte, pero non podemos poñerlle data», recalcó Crespo. Desde la oposición, Mariluz Iglesias recordó que hay otras calles sin servicios, como Ramón Aller, con tramos sin aceras. Iria Fernández, de Compromiso por Lalín, hizo hincapié en el mal estado de los senderos que conducen al hipermercado Mercadona, y animó a crear una comisión que informe de lo recursos y plazos de mejora de esta calle antigua N-525.

El PP tiró de su mayoría absoluta de 12 ediles para frenar la moción del PSOE en la que reclama un plan de sombra y de calmado climático. Alba Forno contó con el apoyo de sus compañeros de oposición para remarcar que no hay ningún parque infantil que esté cubierto para poder ser empleado en invierno y que solo los de O Rodo y de Casa da Xuventude cuentan con arbolado. Desde el gobierno, Raquel Lorenzo argumentó que el casco urbano dispone de 26,8 hectáreas de zonas verdes, a razón de 25,8 metros cuadrados por persona, por encima de entre los 10 y 15 metros cuadrados que recomienda la OMS. Pero Forno insistió en que una zona verde no tiene por qué implicar arbolado y, por tanto, sombra.

Lorenzo apuntó que la futura almendra central incorporará más espacios verdes, con nodos naturales que discurrirán por la Praza de Abastos, el edificio sociocultural de la rúa Manuel Rivero, Ramón Aller y la Praza da Igrexa. «Haberá tamén xardíns» y árboles plantados mediante el método Estocolmo, que permite el crecimiento de sus raíces. El gobierno está dispuestos a revisar las fuentes y equipamientos de cara a optimizar la disponibilidad de puntos de acceso al agua.