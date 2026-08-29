Lalín recibirá 211.000 euros del Plan +Provincia para financiar su programación cultural y festiva

La Diputación aprobó este viernes en la Xunta de Goberno seis subvenciones por valor de 900.000 euros para seis ayuntamientos, en el marco del Plan +Provincia 2026-2027. Lalín es uno de los concellos que se beneficiará de estos recursos, que irán destinados al financiamiento de diversas actividades culturales.

En concreto la capital dezana dedicará 211.000 euros a iniciativas vinculadas con las fiestas, como la contratación de actuaciones de grupos musicales, orquestas, pinchadiscos o charangas, la celebración de un festival de bandas de gaitas o la contratación de infraestructuras y servicios audiovisuales.

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Por otra parte, la Diputación también aprobó el reparto de 600.000 euros para que un total de 119 entidades sin ánimo de lucro situadas en 22 ayuntamientos puedan impulsar actuaciones en el ámbito social. En total, las ayudas oscilan entre los 1.400 y los 7.000 euros, con las que el gobierno provincial busca fomentar iniciativas que mejores la calidad de vida e integración de personas en situación de vulnerabilidad. En las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes recibirán 38.000 euros colectivos de A Estrada y de Lalín.