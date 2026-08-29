La Feira do Moble reúne a un centenar de expositores, el 20% de A Estrada

El Recinto Feiral da Estrada acogerá, a partir del próximo 17 de septiembre, la 38ª edición de la Feira do Moble de Galicia, una cita sectorial que reunirá a medio centenar de firmas expositoras. La inauguración tendrá lugar a las 11.00 horas y dará paso a cuatro jornadas dedicadas al mobiliario y al equipamiento del hogar.

Los visitantes podrán conocer las últimas novedades del mercado del mueble doméstico, además de una amplia oferta relacionada con el descanso, el menaje, la tapicería, la decoración, los complementos, el comercio y las antigüedades. La feria se presenta, un año más, como un escaparate para las tendencias más recientes del sector y como un espacio en el que adquirir productos de distintos estilos y características.

Las empresas participantes proceden de diferentes puntos del territorio peninsular, entre ellos Asturias, Madrid, León, Toledo, Barcelona, Bizkaia y Ciudad Real, aunque la representación gallega será mayoritaria. Esta diversidad de procedencias permitirá reunir en un mismo espacio propuestas de diferentes mercados y ofrecer a los visitantes una visión amplia de la oferta disponible en el sector del mobiliario y el equipamiento del hogar.

Entre los datos destacados de esta edición figura la presencia de empresas locales: cerca del 20% de los expositores serán estradenses. Su participación refuerza la presencia del tejido empresarial de A Estrada en una feria que tiene como objetivo mostrar las últimas tendencias y servir de punto de encuentro para profesionales, empresas y público.

Entre ellas se encuentran Artest, Irmáns Picaño, la Asociación Cultural Bonsai A Estrada, Micar, La Tribu, Varela Motor, el anticuario Juan C. Rodríguez Seijo y Pulpería Porta, que permitirá a los visitantes hacer una pausa y disfrutar también de la gastronomía durante su recorrido por la feria.

Entrada gratuita el jueves 17 y el viernes 18

La Feira do Moble de Galicia se celebrará del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. Durante las cuatro jornadas, el público podrá acceder a un catálogo de productos pensado para diferentes estilos y necesidades, con piezas que combinan funcionalidad, estética y comodidad.

La entrada será gratuita durante las jornadas del jueves 17 y el viernes 18, una medida que facilitará el acceso del público a las primeras jornadas de esta nueva edición.

La programación se completará con propuestas para toda la familia. Además de la oferta comercial, el recinto contará con sorteos diarios y un gran sorteo final de un viaje, así como espectáculos de magia dirigidos especialmente a los más pequeños. De este modo, la organización incorpora actividades complementarias a la exposición y venta de productos.

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Con esta nueva edición, la Feira do Moble de Galicia vuelve a reivindicar su papel como punto de encuentro para el sector.