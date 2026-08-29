El Euromillones deja un premio de más de 109.000 euros en Lalín

La fortuna ha sonreído a Lalín en el último sorteo de Euromillones, dejando un premio de más de 109.000 euros gracias a un boleto de Segunda Categoría, cinco aciertos más el número complementario. El boleto agraciado fue validado en la Administración de Loterías Nº 2 del municipio, situada en la Praza da Mariña, 6.

El misterio rodea por ahora al ganador, ya que se trató de una apuesta sencilla y por el momento se desconoce la identidad de la persona afortunada.

Este premio destaca a nivel nacional, ya que solo se registraron dos acertantes de Segunda Categoría en toda España. El otro boleto premiado fue sellado en el municipio vallisoletano de Medina de Rioseco, y la combinación ganadora estuvo compuesta por los números 7, 14, 28, 42 y 45, con el 6 y el 9 como estrellas.