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Carnaverán en los bares de A Estrada

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La Zona dos Viños de A Estrada acoge hoy el Carnaverán. La programación comenzará al mediodía, con una sesión de vermú, y continuará durante toda la jornada con música, sorteos y disfraces. Está prevista la participación de Dj Marcos, Dj Carlos López, Dj, Telmo y Dj Fepa.

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