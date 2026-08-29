Avanza el derribo de la vivienda para abrir la vía de la calle Manuel Iglesias

Vila de Cruces inició las obras de derribo de la vivienda sobre la parcela que compró el Concello para ampliar la vía de la calle Manuel Iglesias. El alcalde, Luis Taboada, y el edil de Obras, Juan Carlos Rodríguez, se desplazaron a la zona. El regidor quiso agradecer la colaboración de los vecinos que cedieron sus propiedades «para facer posibles novos proxectos que melloren Vila de Cruces». Las mejoras en Manuel Iglesias contribuirán a optimizar la conexión y la accesibilidad de esta zona.