Modificación de frecuencias
Varias zonas de A Estrada tendrán que resintonizar sus televisores
El Concello avisa de un cambio en la TDT que afectará a los centros de extensión de cobertura ubicados en Arca, Ouzande y Ponte Ulla
El Concello da Estrada informa a los vecinos de un cambio en las frecuencias utilizadas para la emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que afectará a determinadas zonas del municipio. La Xunta de Galicia llevará a cabo el martes 1 de septiembre actuaciones en los centros de extensión de cobertura de Arca y Ouzande, mientras que el miércoles 2 de septiembre intervendrá en el centro de Ponte Ulla, situado en el Concello de Vedra, pero que también proporciona señal a algunas zonas de A Estrada. La nueva distribución de frecuencias está prevista para entrar en funcionamiento el 5 de noviembre.
El cambio forma parte del proceso de evolución tecnológica de la TDT que está desarrollando la Xunta y supondrá modificar las frecuencias utilizadas para distribuir las diferentes cadenas de televisión.
El concejal de Novas Tecnoloxías, Manuel Magariños, pide tranquilidad a los vecinos y recuerda que una eventual desaparición de canales tras el cambio no significa que exista un problema con el televisor o la antena. En caso de que alguna cadena deje de aparecer, será suficiente con acceder al menú del televisor y realizar una búsqueda automática de canales. Tras la resintonización, estos pueden aparecer en un orden diferente, por lo que será necesario volver a colocarlos en las posiciones habituales.
El Concello aclara que no es necesario realizar ninguna actuación por adelantado. Si la televisión continúa funcionando con normalidad después del cambio, los usuarios no tendrán que hacer nada.
Zonas afectadas
Según los cálculos de cobertura facilitados por la Xunta, el centro de Arca presta servicio principalmente a distintas entidades de las parroquias de Arca, Codeseda, Nigoi, Souto y Tabeirós.
En el caso de Ouzande, las zonas identificadas corresponden a determinadas entidades de Guimarei, Lagartóns y Ouzande, mientras que el centro de Ponte Ulla puede prestar servicio a A Calzada, A Veiga, O Regueiro y Os Bieites, en la parroquia de Arnois.
El Concello advierte, no obstante, de que esta relación no constituye una lista cerrada de viviendas afectadas. Otras localidades situadas fuera de estas entidades también podrían recibir señal de alguno de estos centros y verse afectadas por el cambio.
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