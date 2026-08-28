Trasdeza abre su feria Silleda Fai a productores de otros municipios

El Concello de Silleda ya está inmerso en los preparativos de la segunda edición de Silleda Fai, el certamen que nació el año pasado para dar visibilidad al talento, la creatividad y el trabajo de productores y artesanos. Esta vez, la cita será el 26 de septiembre e incorpora, como novedad, la posibilidad de que acudan productores y productores de fuera del municipio trasdezano.

Tras la buena acogida de la primera edición, el pasado mes de octubre en la rúa Cartagena, el ejecutivo local apuesta por dar continuidad a una iniciativa que quiere ser escaparate de productos artesanales, propuestas de alimentación de proximidad, creaciones propias y otros emprendimientos relacionados con la producción local. La apertura de Silleda Fai a expositores de otros municipios (y no tienen por qué ser solo los del resto de Deza) permitirá ampliar y diversificar la oferta, manteniendo al mismo tiempo la filosofía con la que se puso en marcha este evento: promover el consumo responsable, favorecer la relación directa entre productores y público y crear un espacio de encuentro en torno a la artesanía, la creatividad y los productos de calidad. Las personas, empresas o entidades que estén interesadas en acudir a esta segunda edición pueden formalizar su solicitud contactando con el Concello de Silleda a través del número de teléfono 986 580 000.

Talleres artesanales

Otra de las novedades que trae consigo esta segunda edición es el refuerzo de la vertiente participativa, puesto que la organización ofertará talleres artesanales, amén de la degustación de productos. La edil de Promoción Económica e Axenda 2030, Estefanía Taín, indica que «despois da experiencia do pasado ano queremos seguir facendo medrar Silleda Fai, ampliando a participación e enriquecendo a oferta, pero conservando a esencia coa que naceu: poñer en valor a creación, o pequeno produtor e os produtos feitos con identidade e con historia».

Por ello, desde el gobierno local socialista se anima a productores, artesanos e iniciativas interesadas a sumarse a esta nueva convocatoria, de la que dará a conocer a lo largo de las próximas semanas nuevos detalles de su programación y de sus actividades.

No en vano, Silleda puede presumir de numerosos referentes en cuanto a alimentación de proximidad, con las tiendas Mamasunción y Trasdeza Natur como dos habituales en distintas ferias de consumo saludable. A ellos se suman numerosos artesanos como Avelaíña o Sedela.