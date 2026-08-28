El taller estradense Druída, entre los beneficiarios del programa para formar a nuevos artesanos

La secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitaron hoy en A Estrada el taller artesanal de joyería Druída, uno de los beneficiarios de la nueva línea de ayudas destinada a formar aprendices en oficios tradicionales. El programa se estrena este año con un presupuesto de un millón de euros y la previsión de beneficiar a medio centenar de personas.

Acompañados por el concejal de Promoción Económica de A Estrada, Óscar Durán, los representantes de la Xunta destacaron que el Gobierno autonómico mantiene abierto el programa de Primeira experiencia profesional, en el que se enmarcan estas ayudas. La iniciativa cuenta con una dotación global de más de 8,7 millones de euros y permitirá apoyar a más de 520 personas desempleadas.

El programa pone el foco en la retención del talento joven y en la cobertura de puestos vacantes en sectores estratégicos. Por ello, prioriza la empleabilidad de las personas menores de 30 años, aunque las ayudas dirigidas al sector artesanal también pueden beneficiar a mayores de esa edad. Estas subvenciones están destinadas a talleres inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, como es el caso de Druída, que lleva dos décadas desarrollando su actividad –en el lugar de Os Sureiros, en A Somoza– bajo esta marca y que, gracias a esta nueva línea de apoyo, podrá incorporar a una persona aprendiz a su taller.

Contrato de prácticas

Las ayudas financian contratos de prácticas o de formación en alternancia, a jornada completa y durante un periodo de 12 meses, en empresas, centros especiales de empleo, empresas de inserción laboral y, por primera vez, también en talleres artesanales. El objetivo de este nuevo programa autonómico es proporcionar a las personas inscritas como demandantes de empleo en el Servizo Público de Emprego de Galicia las competencias necesarias para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Entre 10.000 y 16.600

Las subvenciones cubren los costes salariales de los puestos de trabajo, con importes que oscilan entre cerca de 10.000 y más de 16.600 euros, en función de las características de cada contratación.

La iniciativa combina así la experiencia práctica en el puesto de trabajo con un proceso de formación para el empleo, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas participantes. Al finalizar el programa, contarán con nuevas competencias y experiencia que podrán facilitar su acceso a un empleo estable.

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El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito disponible.