Seijas reclama destinar 90.000 euros del Plan +Provincia a remodelar el tanatorio de Agolada

El PP de Agolada pide al gobierno que encabeza Óscar Val «que deixe de adiar actuacións necesarias e aproveite os case 90.000 euros que quedan dispoñibles do Plan +Provincia 2026 para acometer dunha vez a remodelación do tanatorio municipal». Para el principal partido de la oposición, la situación económica por la que atraviesan las arcas municipales es también consecuencia «da falta de capacidade financiera do Concello», con una capacidad de actuación muy limitada por su deuda acumulada y por la que está sometida a un mecanismo de apoyo y control financiero estatal que condiciona el acceso a los fondos y obliga a recurrir a líneas de cooperación de otras administraciones.

La portavoz de los populares, Carmen Seijas, considera que el ejecutivo de PAyJ «chega tarde e ten que pagar as consecuencias dunha situación económica que leva anos limitando a capacidade do Concello para facer investimentos». Esta mala perspectiva económica, por ejemplo, ya condicionó el empleo de los fondos del Plan +Provincia 2026. Seijas recuerda que el Concello había solicitado 223.000 euros de la Liña 2 para gastos corrientes y pagos de deuda, pero la intervención económica a que está sometido para el pago a proveedores redujo esa ayuda a casi 85.000 euros, por lo que otros 138.000 quedan disponibles para otras actuaciones.

Si ahora hay 90.000 euros disponibles, "non podemos permitirnos que se perdan en actuacións menores ou que se deixe pasar o tempo". De estos fondos, 48.000 permitirán mejorar la accesibilidad del centro de salud, una obra con la que el PP está de acuerdo, pero lo que lamenta es que el gobierno local sea incapaz de anticiparse a las necesidades y de conseguir la financiación precisa para las actuaciones que precisa el municipio. Pero es que el tanatorio lleva años esperando, por lo que esos 90.000 euros sin destino a coro plazo podrían servir para eliminar barreras arquitectónicas, redistribuir los espacios o mejorar la condición de las salas. En este sentido, resulta vital que el ejecutivo local redacte cuanto antes la memoria y el proyecto técnico, amén de completar todos los trámites administrativos, para que la actuación pueda cumplir los plazos del Plan +Provincia 2026.

Pleno

La propuesta del PP es una de las mociones que lleva al pleno del próximo 3 de septiembre. Los populares defenderán otras cuestiones como la aprobación de una ordenanza que regule las actividades extractivas de madera en toda la red viaria del municipio, y la citada solución de las deficiencias del centro de salud y su posterior traspaso al Sergas como ya hizo, por ejemplo, Silleda. Desde el BNG Susana Tato pedirá un programa de formación y prevención de incendios, así como la creación de un programa municipal de pastoreo.

El orden del día incluye la tramitación de un crédito por importe de 642.000 euros para financiar necesidades transitorias de liquidez de la tesorería municipal. El Concello tiene aún pendiente de pago 828.142 euros a proveedores.