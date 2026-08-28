La comisión mantiene vivas las fiestas

La parroquia estradense de Santeles se prepara para celebrar este viernes y sábado sus fiestas en honor a la Virxe do Carmen y Santa Bárbara después de un año exigente para la comisión organizadora. La celebración llega como un logro colectivo tras meses de trabajo marcados por la pérdida del local social, recuperado y acondicionado hacía apenas unos años y parte importante para financiar actividades y festejos.

Las inundaciones provocadas por los temporales del invierno causaron importantes daños en el inmueble y echaron por tierra buena parte del esfuerzo realizado para ponerlo de nuevo en funcionamiento. La entrada de agua dañó electrodomésticos y otros materiales, además de afectar a la instalación eléctrica. El Concello de A Estrada colabora en su reparación, aunque todavía queda trabajo por delante. "É volver a empezar", explica Josemi Andújar Rico, presidente de la comisión.

Sin poder organizar en el local las actividades habituales, la comisión tuvo que buscar alternativas para reunir fondos. Este año puso en marcha una rifa con premios como vales de combustible, productos lácteos y consumiciones en la barra de la fiesta. A ello se sumó la colaboración de comercios y empresas y la apertura de la cantina durante el campeonato de Villarda. También recurrió a patrocinadores para sacar adelante una programación que, inicialmente, estaba prevista que fuese más modesta.

La rifa, con premios donados por empresas colaboradoras, se sorteará el viernes por la noche, mientras vecinos y negocios completan una red de apoyo fundamental para llegar a estas fechas. Andújar Rico agradece el trabajo de sus compañeros y compañeras de comisión, así como el apoyo de vecinos y vecinas y de las empresas y comercios que colaboraron en la organización.

El esfuerzo tiene recompensa. La comisión consiguió incorporar a la programación a El Combo Dominicano, una formación de coste elevado que regresa a Santeles doce años después de su anterior actuación. La coincidencia tiene además un componente sentimental: en aquella comisión participaron familiares de algunos de los actuales organizadores. Para Andújar Rico, poder cerrar este ciclo con la misma orquesta supone una satisfacción añadida después de tres años de implicación.

La comisión está integrada por gente joven, aunque cuenta con experiencia. Son cinco personas con diferentes grados de recorrido en la organización de festejos. "Ser é fácil, entre comiñas; o máis agobiante son os días previos", resume el presidente al recordar las tareas de carteles, generadores, cuentas y preparativos.

Tras tres años, los actuales organizadores dan por cerrado su ciclo. Una nueva comisión, de perfil algo más veterano, tomará el relevo para mantener una tradición muy arraigada en la zona. "É moi bonito que haxa xente que queira continuar e que non se perdan as festas", destaca Andújar Rico.

El resultado de estos meses de trabajo podrá comprobarse durante un fin de semana en el que Santeles recuperará el ambiente festivo y demostrará que, pese a los contratiempos, la voluntad de sus vecinos permite mantener viva la celebración.

Programa

El viernes 28 habrá misas a las 10.00 y 13.00, procesión y sesión vermú con Xuntanza. Desde las 22.30, verbena con El Combo Dominicano y sesión con Pirámide XL, Marcos Kintana y Sergio Telmo.

El sábado 29, misas a las 10.00 y 13.00, procesión con la Banda de A Estrada, sesión vermú y fuegos. A las 22.30, verbena con La Gozadera y Súper Combo.