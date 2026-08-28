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Una salida de vía en Lalín se salda sin heridos

El siniestro ocurrió de madrugada en la rotonda de acceso a la AP-53 y la PO-534

Los efectivos de emergencias en el lugar del accidente, en Botos

Los efectivos de emergencias en el lugar del accidente, en Botos / Emerxencias Lalín

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Una salida de vía registrada este viernes en Botos, en el municipio pontevedrés de Lalín, se ha saldado sin personas heridas.

El accidente se produjo sobre las 6.10 horas en la rotonda de acceso a la autopista AP-53 y a la carretera PO-534, según ha informado el 112 Galicia.

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Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias movilizó al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Lalín y a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

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