Una salida de vía en Lalín se salda sin heridos
El siniestro ocurrió de madrugada en la rotonda de acceso a la AP-53 y la PO-534
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Una salida de vía registrada este viernes en Botos, en el municipio pontevedrés de Lalín, se ha saldado sin personas heridas.
El accidente se produjo sobre las 6.10 horas en la rotonda de acceso a la autopista AP-53 y a la carretera PO-534, según ha informado el 112 Galicia.
Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias movilizó al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Lalín y a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.
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