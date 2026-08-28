Sale a licitación la reforma de la N-640 entre Silleda y Caldas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras de rehabilitación del firme de la N-640 entre Alto de Xindiriz y Caldas de Reis, con un presupuesto de 10.535.189 euros, con IVA. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de octubre.

La publicación del expediente da continuidad al procedimiento anunciado por el Ministerio el pasado 12 de agosto y concreta la actuación sobre 32 kilómetros de la N-640, entre los puntos kilométricos 190 y 222, a su paso por los municipios de Silleda, A Estrada, Cuntis y Caldas de Reis.

Las obras permitirán renovar el firme a lo largo de los 32 kilómetros del tramo, adaptando la intervención al grado de deterioro existente en cada zona. Los trabajos incluirán el fresado del pavimento y la extensión de nuevas capas de mezcla bituminosa, mientras que en los puntos que presentan mayores daños se acometerá una rehabilitación más profunda, con la demolición del firme y el saneamiento de la explanada.

Noticias relacionadas

La actuación contempla también la reposición de las juntas de dilatación afectadas en las estructuras, así como de la señalización horizontal y de los elementos de balizamiento, con el objetivo de recuperar la capacidad funcional de la carretera.