La virgen convoca a cientos de peregrinos en su día grande

La romería de los Milagres de Riquián volvió a reunir este 28 de agosto a cientos de peregrinos en una de las grandes citas religiosas y festivas del verano en la comarca. El día grande llegó después de varias jornadas de actos religiosos y volvió a dejar la estampa habitual: misas abarrotadas, peregrinos llegando desde primera hora y una procesión que puso el broche a la celebración.

Hasta Riquián llegan fieles procedentes de numerosos puntos, algunos después de recorrer varios kilómetros a pie desde A Estrada, Cuntis, Valga, Pontecesures, Cesures, Padrón o Caldas de Reis. Los motivos para hacer el camino son tan variados como quienes lo recorren: devoción, promesas, fe, tradición, paseo o simplemente el deseo de participar en una jornada que para muchos tiene tanto de religiosa como de festiva. Hay quienes entran en la capilla y asisten a misa y quienes completan el peregrinaje sin siquiera cruzar sus puertas.

La famosa capilla de Riquián vuelve a quedarse pequeña para acoger a todos los fieles, por lo que las celebraciones se desarrollan también bajo una carpa instalada junto al templo. Este año, además, la jornada contó con la presencia de la imagen de San Xurxo, procedente de la parroquia de San Xurxo de Vea, que participó por primera vez en la procesión junto a Santa Bárbara, la Virxe da Piedade y la Virxe dos Milagres.

La procesión transcurre alrededor de la capilla. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Como toda romería que se precie, Riquián también se vive alrededor de la mesa. Los puestos de rosquillas, churros y otros productos gastronómicos forman parte del paisaje de la celebración, al igual que las numerosas carpas donde muchos peregrinos convierten el final del camino en un encuentro gastronómico alrededor de una ración de pulpo. La oferta de dulces, como las rosquillas, también se adapta a los nuevos tiempos y cada vez son más las opciones pensadas para personas con distintas intolerancias o preferencias, con rosquillas sin gluten, sin lactosa o sin azúcar.

Pero entre los puestos también hay espacio para llevarse un recuerdo de la Virxe dos Milagres. En la propia capilla se habilita cada año un punto de venta de productos religiosos vinculados al santuario: gorras, abanicos, llaveros, dedales, medallas, pulseras y rosarios de diferentes tamaños, además de estampas y almanaques. Muchos de estos objetos se compran como recuerdo, complemento o amuleto, mientras que otros tienen un uso estrictamente religioso.

La misa solemne congregó a cientos de fieles. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Entre los productos más demandados están precisamente los almanaques. Este año ya se habían vendido los 400 ejemplares disponibles con la imagen de la Virxe dos Milagres para 2027. Algunos fieles mantienen incluso una particular costumbre cuando termina el año: retiran las hojas con los meses y conservan la parte superior del calendario, convirtiéndola en una pequeña imagen de la Virgen para guardar en casa.

La tradición manda además que los objetos adquiridos se acerquen a la imagen de la Virgen para tocarla. De este modo, estampas, rosarios, medallas o almanaques quedan impregnados de ese contacto como una forma popular de bendición. A ello se suman las velas que los fieles dejan en el templo tras las celebraciones y las limosnas y aportaciones económicas destinadas a la parroquia.

La virgen recibiendo a los fieles. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Entre todos estos productos había este año un puesto diferente. En una esquina de la mesa de venta se encontraba Benedicte Aka, una monja procedente de Costa de Marfil que participó en las celebraciones de Riquián como invitada. Su puesto ofrecía coloridos abanicos, telas, collares y otros artículos con motivos y colores propios de su lugar de origen, además de calzado. La recaudación de estas ventas tendrá como destino Costa de Marfil, donde será empleada para ayudar a personas necesitadas.

Los fieles ante la imagen de la Virxe de Requián. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

La procesión puso el punto final a la parte más solemne de la jornada. El recorrido, de apenas unos minutos, transcurrió alrededor de la capilla acompañado por los estandartes, las imágenes y la Banda Cultural de A Estrada. Este año se prolongó unos metros más para pasar por detrás del cruceiro situado junto al templo, aunque la lluvia obligó finalmente a modificar los planes.

La tradición gastronómica también manda. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Cuando la cabeza de la procesión, con San Xurxo, ya regresaba del cruceiro, comenzaron a caer las primeras gotas. Ante el riesgo de que las imágenes se mojasen, uno de los curas ordenó acortar el recorrido y regresar directamente al santuario. Lo que hasta entonces era una procesión pausada se convirtió por unos instantes en una carrera: fieles, músicos y portadores aceleraron el paso y hasta las imágenes parecieron competir por llegar a cubierto. Tanto corrieron que la Virxe dos Milagres adelantó a San Xurxo. Apenas entraron las imágenes en el santuario, dejó de llover.

Puesto de venta de artículos relacionados con la Virxe dos Milagres. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

La lluvia de los últimos días dejó además zonas embarradas en los accesos y dificultó el paso de personas y vehículos, mientras los aparcamientos habilitados por la comisión en las proximidades del santuario permanecieron llenos durante buena parte de la jornada.

Benedicte Aka, religiosa de Costa de Marfil, está de visita en Requián. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Una tradición también para el Concello

La jornada volvió a contar con la tradicional peregrinación a pie de una representación de la corporación municipal de A Estrada. Este año participaron el alcalde, Gonzalo Louzao, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y la concejala de Cultura, Lucía Seoane, que fueron recibidos por representantes del gobierno local a los pies de la capilla.

El grupo de gobierno estradense peregrina cada año a Requián desde 2011. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

La corporación mantiene esta tradición desde 2011, cuando una promesa electoral dio origen a una costumbre que se ha convertido también en una forma de abrir el curso político. Tras recorrer los 14,5 kilómetros en unas dos horas y media, la comitiva participó en la celebración religiosa y renovó el tradicional amuleto de los Milagros. Con el paso de los años, la peregrinación municipal se ha consolidado como otra de las estampas habituales de cada 28 de agosto en Riquián.