La reforma del parque infantil de la Praza da Igrexa, parada tras hallar restos del cementerio

El Concello de Silleda paralizó ya a comienzos de semana las obras de renovación del parque infantil de la Praza da Igrexa tras detectar restos del antiguo cementerio que hubo en la zona hasta principios del siglo pasado. Este viernes el Concello obtuvo la respuesta de la Dirección Xeral de Patrimonio en la que se concretan las actuaciones que deberán realizarse en dicha plaza debido a esa localización. Además, personal de una empresa de arqueología realizó una primera inspección en el lugar para confirmar la existencia de dichos restos óseos.

La reforma de la Praza de este parque infantil tenía la correspondiente autorización de Patrimonio, emitida el pasado 11 de noviembre de 2025. El informe arqueológico incorporado a ese permiso indicaba que, a priori, las obras no afectarían a ningún yacimiento arqueológico conocido, y se establecía como medida protectora que, en caso de aparecer restos durante la ejecución, estos fuesen comunicados de forma inmediata a Patrimonio. Fue, precisamente, la pauta que siguió el Concello tras ese hallazgo.

Excavación manual

Ahora, Patrimonio considera que es precisa una intervención arqueológica de urgencia antes de continuar con los trabajos en la zona afectada. Dicha actuación pasa por una excavación manual de hasta una profundidad de 20 centímetros , en una superficie de casi 145 metros cuadrados. Establece, además, ocho unidades de sondeo coincidentes con las zapatas de la obra, con unas dimensiones de 1,5 x 1,5 metros y hasta un metro de profundidad. Por último, también hay que realizar una revisión de la capa de restos de obra que proceden de los trabajos ejecutados hasta la fecha. Esta intervención arqueológica requiere la autorización previa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Desde el gobierno local se indica, a este respecto, que iniciará «coa maior celeridade posible» los trámites para acometer esta intervención. Mientras tanto, las obras de reforma del parque infantil continuarán paradas. La reforma de la Praza da Igrexa cuenta con una inversión de 192.090 euros, financiados por la Diputación a través del Plan +Provincia. En la comunicación que remitió a Patrimonio, el Concello solicita la máxima celeridad posible en la determinación de las actuaciones precisas, en vista de que la paralización y la intervención arqueológica pueden tener incidencia sobre el calendario previsto de la obra.

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La zona de la actual Praza da Igrexa formó parte del antiguo camposanto, como decíamos, hasta comienzos del siglo XX. Después el enclave se sometió a distintas transformaciones e intervenciones urbanas, como las que se acometieron a finales de la década de los años 80 o la incorporación del parque infantil.