Los populares proponen que el Cocido sea un Ben de Interese Cultural

La corporación de Lalín celebra este viernes desde las 10.00 horas su pleno mensual, con un orden del día en el que, en el apartado de mociones, el PP defenderá una propuesta para solicitar a la Xunta que inicie el proceso de cara a la declaración del Cocido Galego como Ben de Interese Cultural (BIC). Desde Compromiso por Lalín, sus concejales presentan una moción para la adopción de medidas preventivas ante el cambio climático y la sequía con vistas a garantizar el abastecimiento de agua en el rural. El PSOE insta a la elaboración de un plan de sombra y de calmado climático, mientras que el BNG exige una actuación urgente en la rúa da Ponte. La edil no adscrita, Teresa Varela, no lleva, en principio, ninguna moción.

El orden del día se completa con el debate sobre las restricciones de agua de la semana pasada, la dación de cuenta del periodo medio de pago relativa al segundo trimestre del año y un expediente de suplemento de crédito. Desde el gobierno, además, se expondrá al resto de los partidos políticas la cesión gratuita en propiedad de una parcela con la finalidad de destinarla a promoción de vivienda pública. Esta parcela se ubica en el Área de Reparto 29, en Fontesanguiña, y su cesión ya se sometió en junio al trámite de exposición pública para que las personas interesadas pudiesen presentar alegaciones. Lalín ya cedió suelo para vivienda pública en el Agro de Lalín de Arriba.