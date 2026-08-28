Minicines Central ofrece en A Estrada entradas a dos euros a mayores de 65

Minicines Central de A Estrada es una de las seis salas de la provincia de Pontevedra adheridas a la cuarta edición del programa Cine Sénior, que permitirá a las personas mayores de 65 años acudir al cine por dos euros un día a la semana. El Ministerio de Cultura destina 111.753,50 euros a las salas pontevedresas, que permitirán financiar más de 33.000 entradas. Las sesiones con precio reducido estarán disponibles los martes hasta junio de 2027. La iniciativa busca facilitar el acceso de las personas mayores a la cultura y apoyar a las salas de exhibición cinematográfica, además de favorecer un envejecimiento activo y combatir situaciones de soledad no deseada entre este colectivo.