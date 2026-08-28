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El grupo Dezas de Moneixas abre el plazo de inscripción para el próximo curso

La bande de gaitas Dezas de Moneixas

La bande de gaitas Dezas de Moneixas / Cedida

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Redacción

Lalín

El grupo de gaitas Os Dezas de Moneixas ha abierto oficialmente el plazo de matrícula para su nuevo curso de música y canto tradicional. La oferta formativa incluye clases especializadas de gaita, percusión tradicional, acordeón y canto, las cuales se impartirán los domingos en horario de 17:00 a 19:00 horas. Como principal novedad, la agrupación ha creado un grupo específico de iniciación de gaita y percusión que se reunirá los lunes de 20:00 a 21:00 horas. Las lecciones darán comienzo el próximo 4 de octubre, y las personas interesadas pueden formalizar su inscripción o solicitar más información en los teléfonos 615 468 586 o 659 929 382.

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