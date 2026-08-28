Música
El grupo Dezas de Moneixas abre el plazo de inscripción para el próximo curso
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Lalín
El grupo de gaitas Os Dezas de Moneixas ha abierto oficialmente el plazo de matrícula para su nuevo curso de música y canto tradicional. La oferta formativa incluye clases especializadas de gaita, percusión tradicional, acordeón y canto, las cuales se impartirán los domingos en horario de 17:00 a 19:00 horas. Como principal novedad, la agrupación ha creado un grupo específico de iniciación de gaita y percusión que se reunirá los lunes de 20:00 a 21:00 horas. Las lecciones darán comienzo el próximo 4 de octubre, y las personas interesadas pueden formalizar su inscripción o solicitar más información en los teléfonos 615 468 586 o 659 929 382.
- Odie, el perro que acompaña a 111 mayores en una residencia de O Carballiño: «É un máis da casa»
- Dos balcones se desploman en un edificio en Praia América
- Le estafan 4.000 euros en Baiona mediante 40 cargos en su tarjeta
- Javi Rueda, «a un paso» del Nottingham Forest
- La plataforma CÍES acusa a las administraciones de «irresponsabilidad» por la contaminación de la ría de Vigo
- Muere un trabajador tras volcar un camión en la Escuela Naval de Marín
- Jacobo Ansin, propietario de Jacobo Ansin Vintage: «Lo vintage no funciona en Vigo»
- El Celta rechaza la oferta por Javi Rueda