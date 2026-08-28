El grupo Dezas de Moneixas abre el plazo de inscripción para el próximo curso

El grupo de gaitas Os Dezas de Moneixas ha abierto oficialmente el plazo de matrícula para su nuevo curso de música y canto tradicional. La oferta formativa incluye clases especializadas de gaita, percusión tradicional, acordeón y canto, las cuales se impartirán los domingos en horario de 17:00 a 19:00 horas. Como principal novedad, la agrupación ha creado un grupo específico de iniciación de gaita y percusión que se reunirá los lunes de 20:00 a 21:00 horas. Las lecciones darán comienzo el próximo 4 de octubre, y las personas interesadas pueden formalizar su inscripción o solicitar más información en los teléfonos 615 468 586 o 659 929 382.