Pitas y porquiños inauguran As Dores

Este pasado jueves, se reunieron unas 120 personas en Forcarei, repartidas casi a partes iguales entre las dos comidas que preceden a las fiestas de As Dores. Cerca de 60 mujeres participaron en la Festa da Pita, en el restaurante París, mientras una cifra similar de hombres acudió a la Festa do Porquiño, en el Victoria. La cita mantiene así una costumbre que nació hace décadas y que cada año reúne a varias generaciones.

La propuesta femenina surgió como contrapunto a una comida masculina que ya formaba parte del calendario local, y ambas citas han evolucionado desde aquella rivalidad inicial hasta convertirse en una jornada de cierta rivalidad pero sobre todo, convivencia.

La edición número 51 del encuentro masculino y la undécima femenina incorporaron este año una novedad: un acto inaugural protagonizado por las Pitas. Con un discurso cargado de ironía, reivindicaron su propia celebración y bromearon con la tradicional rivalidad entre ambos grupos. "Hai once anos as Pitas decidimos voar do galiñeiro, abrir as ás e montar a nosa propia esmorga", proclamaron.

Los Porquiños en el restaurante Victoria, Forcarei. / FDV_Externas

El momento central fue la inauguración de un monumento dedicado a la Pita, que quedará a resguardo en el restaurante París. La escultura representa una gallina con gafas, tumbada en un nido, y fue presentada con humor como una obra de arte de "materiais nobilísimos do extremo Oriente", destinada a presidir los futuros banquetes.

Discurso y acto inaugural del monumento a la Pita. / FDV_Externas

La comida femenina incluyó pinchos, empanada de pita, richada, postres, café, chupitos y vino, con sobremesa animada por Yaya DJ. Los hombres mantuvieron en el Victoria la tradición de no conocer de antemano el menú y contaron también con música durante la sobremesa.

Escultura a la Pita. / FDV_Externas

Aunque las comidas conservan espacios separados, el espíritu es compartido. Tras los banquetes, participantes de ambas citas se reúnen en la Praza do Concello para continuar la celebración. Así, una antigua rivalidad gastronómica acaba funcionando como punto de encuentro y da paso a las fiestas patronales, cuyo programa oficial discurre desde este viernes hasta el próximo lunes.