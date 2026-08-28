Daños materiales
Declarado un incendio sin heridos en un piso en la calle Morón de Silleda
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Silleda
Un incendio registrado en la segunda planta de un edificio de la calle Morón de Silleda se ha saldado únicamente con daños materiales. El fuego se declaró en un inmueble que se encontraba deshabitado en ese momento y cuyos propietarios estaban ausentes. La voz de alarma la dio la Policía Local de forma fortuita: los agentes se percataron de la situación al estacionar sus vehículos en el aparcamiento del ayuntamiento, situado en la parte posterior de la vía, desde donde divisaron la salida de humo.
Tras el aviso de los agentes, los servicios de bomberos acudieron con rapidez al lugar para sofocar las llamas y asegurar la zona, quedando todo en un susto con afectación exclusiva a nivel material.
- «Si me encuentras por la calle, corre; no vas a quedar viva»: condenado en Vigo un alumno por amenazar a su profesora
- Casi 50 años de matrimonio, la crianza de tres hijos y el cuidado del hogar «solo» valen una pensión compensatoria de 825 euros
- Alberto Montes, nuevo párroco de Freixeiro: «Lo importante es que el sacerdote atienda con calma y con atención»
- El buque vigués «Falkor Too» marca de nuevo el camino: nuevos pulpos, cangrejos reales o un pez glotón, captados en el Caribe
- La empinada cuesta de la vuelta al cole: hosteleros prevén que el precio del menú del día siga medrando hasta los 18 euros
- El calamar desaparece de Malvinas: cerrada hasta 2027 la pesquería para toda la flota de capital gallego
- La flota de Arousa cierra la campaña del cerco: fue «muy buena», pero «extremadamente corta»
- Rueda eclipsa el debut del Celta en Balaídos ante el Osasuna