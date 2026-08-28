Declarado un incendio sin heridos en un piso en la calle Morón de Silleda

Un incendio registrado en la segunda planta de un edificio de la calle Morón de Silleda se ha saldado únicamente con daños materiales. El fuego se declaró en un inmueble que se encontraba deshabitado en ese momento y cuyos propietarios estaban ausentes. La voz de alarma la dio la Policía Local de forma fortuita: los agentes se percataron de la situación al estacionar sus vehículos en el aparcamiento del ayuntamiento, situado en la parte posterior de la vía, desde donde divisaron la salida de humo.

Tras el aviso de los agentes, los servicios de bomberos acudieron con rapidez al lugar para sofocar las llamas y asegurar la zona, quedando todo en un susto con afectación exclusiva a nivel material.