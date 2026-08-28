Concepción Vila y Manuel Portos, los «más veteranos» de Lalín

Manuel Portos Cadavid, de 93 años, y Concepción Vila Barrio, de 96, ambos vecinos del casco urbano de Lalín, recibirán los reconocimientos a la mujer y al hombre de más edad del Concello de Lalín en el transcurso de la XXXII Romaría Interxeracional de Lalín, que se celebrará este sábado en el Lalín Arena.

Por su parte, Dorinda Gómez Iglesias será distinguida como la mujer que más años pasó en la emigración, 68 años en Brasil, y Luis González Taboada será homenajeado por ser el hombre que más tiempo estuvo en el exterior, 69 años en Brasil. Además, ambos serán distinguidos como el matrimonio con más años de casados, con un total de 67 años.

La romería dará comienzo a las 12.00 horas con la misa oficiada en el Lalín Arena por el párroco del municipio, José Criado. Al terminar la eucaristía, actuará el grupo de gaiteros de Cercio y, seguidamente, sobre las 13.00 horas se hará entrega de los reconocimientos y tendrán lugar las intervenciones de las autoridades.

La cita cuenta con una confirmación de alrededor de 500 personas. Está prevista la intervención del alcalde José Crespo y de la concejala de Envellecemento Activo, Carmen Canda, y se prevé la asistencia del director territorial de la Consellería de Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo, del Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez y de miembros de la Corporación.

La comida tendrá lugar a continuación, con un menú compuesto por empanada, pulpo con cachelos, carne ao caldeiro con patatas y sobremesas. E incluirá agua, vinos, refrescos y café. Acabada la sobremesa, tendrá lugar el concurso de baile amenizado por Pili Pampín y finalmente la jornada se cerrará con una actuación musical a cargo de Begoña Mazaira.