Botos vuelve a revalidar su título de reina de las fiestas del área dezana

Desde hace años, las fiestas de la parroquia lalinense de Botos son una cita marcada en el calendario de buena parte de los vecinos de la provincia y de concellos limítrofes de Ourense y Lugo. En esta edición el cartel no volvió a defraudar: el lunes la verbena contó con el repertorio de Unión y Fuerza y Panorama City, mientras que el martes Pachi Show compartió protagonismo con dos de las orquestas que ya son habituales en la programación festiva de Botos: Olympus y Cinema.