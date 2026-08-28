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Botos vuelve a revalidar su título de reina de las fiestas del área dezana

Asistentes a una de las verbenas

Asistentes a una de las verbenas / Cedida

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Redacción

Lalín

Desde hace años, las fiestas de la parroquia lalinense de Botos son una cita marcada en el calendario de buena parte de los vecinos de la provincia y de concellos limítrofes de Ourense y Lugo. En esta edición el cartel no volvió a defraudar: el lunes la verbena contó con el repertorio de Unión y Fuerza y Panorama City, mientras que el martes Pachi Show compartió protagonismo con dos de las orquestas que ya son habituales en la programación festiva de Botos: Olympus y Cinema.

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