Arranca el quinto Stock Outlet en varias tiendas de Lalín

Desde este jueves y hasta el sábado, una treintena de tiendas de ropa y complementos de Lalín ofrecen ropa de otras temporadas a precios muy competitivos, con una iniciativa con la que desean dar por culminada la temporada de rebajas de verano. Los clientes, con esta liquidación, podrán adquirir productos con hasta un 60% de descuento. Todas las tiendas están identificadas con carteles de la campaña, así como con globos y moqueta de color verde lima. Y, como siempre, ofrecerán productos de excelente calidad.