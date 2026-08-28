Amigos de la Boina incorpora a Carmen Rodríguez-Millán

El Club de Amigos de la Boina de Galicia nombró dama comendadora a la periodista Carmen Rodríguez-Millán Molina. El secretario de la entidad, Manolo Seixas, fue el encargado de imponerle la vestimenta, una boina blanca, con la que la periodista posó bajó la chimenea de la lareira del Pazo de Liñares. La comitiva se desplazó después al castro tecnolóxico, donde fue recibida por la teniente de alcalde, Paz Pérez. Carmen Rodríguez-Pérez también aprovechó su visita a Lalín para ingresar en la Orden de la Amistad.