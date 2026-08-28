Formación
La Agasp ofrece más de 500 plazas para agentes de Policía Local
La Academia Galega de Seguridade Pública programará en el último cuatrimestre más de veinte cursos y 220 horas de formación
La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ofrecerá en el último cuatrimestre más de una veintena de cursos para efectivos de Policía Local, con 548 plazas y más de 220 horas de formación. El programa incluye contenidos sobre derecho penal, seguridad vial, intervención con personas con discapacidad, gestión del estrés, comunicación y atención a personas con autismo. También habrá cursos sobre establecimientos de ocio nocturno, desescalada verbal, administración electrónica, inspección de transportes, inteligencia artificial y educación vial. Las actividades, previstas entre septiembre y noviembre, combinarán modalidades presenciales, semipresenciales y en línea para facilitar la participación de los agentes interesados en actualizar su formación.
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