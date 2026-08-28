La Agasp ofrece más de 500 plazas para agentes de Policía Local

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ofrecerá en el último cuatrimestre más de una veintena de cursos para efectivos de Policía Local, con 548 plazas y más de 220 horas de formación. El programa incluye contenidos sobre derecho penal, seguridad vial, intervención con personas con discapacidad, gestión del estrés, comunicación y atención a personas con autismo. También habrá cursos sobre establecimientos de ocio nocturno, desescalada verbal, administración electrónica, inspección de transportes, inteligencia artificial y educación vial. Las actividades, previstas entre septiembre y noviembre, combinarán modalidades presenciales, semipresenciales y en línea para facilitar la participación de los agentes interesados en actualizar su formación.