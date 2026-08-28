«La ruta es para conocer a otros moteros con los que salir a hacer unos kilómetros y tomarse algo»

A Bandeira se prepara este sábado para acoger la primera edición de la Ruta Motera A Plazoleta, una iniciativa impulsada por Adrián Villar, gerente del bar del mismo nombre que ha creado este evento con el que se han superado todas las expectativas. Lo que comenzó como una charla informal entre clientes aficionados a las dos ruedas se ha convertido en una concentración que superará los 100 participantes. Con un recorrido diseñado por un motero referente de la zona que pasará por enclaves como Carboeiro y Ponte Ledesma, el evento combinará la pasión por las motos con una degustación de mejillones, pinchos y música en directo.

¿Cómo nació la iniciativa de organizar la Ruta Motera A Plazoleta y qué lo impulsó a ponerla en marcha?

A Plazoleta es mi bar de aquí de A Bandeira y la iniciativa motera fue algo que hablamos con clientes del bar que son moteros, y surgió como una intención de juntar las zonas de Silleda, A Estrada, Vila de Cruces y Lalín. Es una idea para juntar al máximo número de gente y conectarnos un poco entre todos. Intentamos hacer una pequeña quedada, aunque de pequeña va a tener poco porque vamos a tener más gente de la esperada.

¿Por qué eligió A Bandeira como punto de encuentro de esta comunidad?

Digamos que A Bandeira es el punto medio a todos los que vienen desde otros lugares de los alrededores. La idea vino básicamente por eso.

¿Qué respuesta ha ido recibiendo por parte de los moteros locales?

La verdad es que bastante buena. Hay mucha gente que nos habló y otra que nos avisó de que no podían venir, pero que les gustaba la iniciativa y que en futuras quedadas les gustaría sumarse y participar. Nosotros contamos sobre 50 o 60 moteros y ya tenemos sobre 100 inscritos, y como durante este jueves todavía se pudieron anotar, calculamos que la cifra final será sobre 120 o 130. Y para ser una quedada en un bar, algo pequeño, y la primera vez que se hace, ya me parece un volumen generoso.

¿Qué criterios sigue para diseñar el itinerario de la ruta y qué destacaría del paisaje?

El itinerario de la ruta se lo dejamos a un motero muy conocido de la zona, que es un referente en el tema de las motos en Silleda, y es el que nos organiza el itinerario. Sería todo por Silleda. Monasterios, Carboeiro, bajaríamos hasta Ponte Ledesma y después haríamos una parada en Silleda y volveríamos a la plaza de vuelta para comer los mejillones y charlar un poco y disfrutar de la música.

La degustación de mejillones y pinchos es un gran reclamo, ¿cómo logra gestionarlo ante tal volumen de participantes?

Entre algunos de los inscritos en la ruta, que nos ayudan a cocinarlos, lo sacamos. El material que se va a colocar en la plaza lo ponemos nosotros, tanto los pinchos como mejillones. En la parada de Silleda sí que es cierto que lo facilita otro local.

El ambiente motero es muy cercano, ¿qué papel juega la solidaridad y el compañerismo en este evento?

Al final esto es, no digo para hacer amigos nuevos, pero sí conocidos con los que salir a hacer unos kilómetros, tomarse algo o dar un paseo un domingo. Los vamos metiendo en un grupo de Whatsapp y al estar ahí es más fácil comunicarse.

Este sábado será la primera concentración, pero ¿tiene pensado continuar con esta actividad en el futuro?

La idea sería que fuera algo que se quede para todos los años, una quedada anual para los moteros de la zona y todo aquel que se quiera acercar, para juntarnos y ponernos al día, compartir otras rutas u otros planes.