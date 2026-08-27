La Xunta muda las unidades de siete centros educativos de las comarcas

La Consellería de Educación publicó en el DOG de este martes la orden que modifica las unidades y los puestos de trabajo decentes vinculados a los centros públicos. Los cambios afectan a siete centros educativos de las comarcas: Agolada tendrá 6 unidades (2 de Infantil y 4 de Primaria) y 10 docentes en total; en A Estrada, el CEIP de Figueiroa contará con 18 unidades ( 6 y 12) y 29 docentes, mientras que el Pérez Viondi ofrece 19 (5 y 14), en las que trabajarán también 29 docentes en total.

De regreso a la comarca dezana, el CEIP Xesús Golmar contará con 27 unidades (9 de Infantil y 18 de Primaria) y con una plantilla de 43 docentes, mientras que el CEIP de Silleda, con 18 unidades entre las 6 de Infantil y las 12 de Primaria, alcanza los 29 docentes. Por último, el CEIP Nosa Señora da Piedade, de Vila de Cruces, con 10 unidades (3 y 7), dispondrá de 17 docentes.