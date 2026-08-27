DOG
La Xunta muda las unidades de siete centros educativos de las comarcas
Redacción
La Consellería de Educación publicó en el DOG de este martes la orden que modifica las unidades y los puestos de trabajo decentes vinculados a los centros públicos. Los cambios afectan a siete centros educativos de las comarcas: Agolada tendrá 6 unidades (2 de Infantil y 4 de Primaria) y 10 docentes en total; en A Estrada, el CEIP de Figueiroa contará con 18 unidades ( 6 y 12) y 29 docentes, mientras que el Pérez Viondi ofrece 19 (5 y 14), en las que trabajarán también 29 docentes en total.
De regreso a la comarca dezana, el CEIP Xesús Golmar contará con 27 unidades (9 de Infantil y 18 de Primaria) y con una plantilla de 43 docentes, mientras que el CEIP de Silleda, con 18 unidades entre las 6 de Infantil y las 12 de Primaria, alcanza los 29 docentes. Por último, el CEIP Nosa Señora da Piedade, de Vila de Cruces, con 10 unidades (3 y 7), dispondrá de 17 docentes.
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