Silleda ultima la puesta a punto de los centros educativos

Con vistas al comienzo del próximo curso escolar, el Concello de Silleda continúa durante estas semanas con las tareas de mantenimiento, conservación y puesta a punto de los centros educativos públicos del municipio, aprovechando así el periodo estival para acometer distintas actuaciones antes del arranque de las clases. Los trabajos se centran estos días en la escuela infantil de la red A Galiña Azul, así como en los colegios Plurilingüe de Silleda y Ramón de Valenzuela, en A Bandeira, y se llevarán a cabo con personal municipal.

La edil de Educación e Benestar, Ángela Troitiño, visitó ayer las instalaciones de A Galiña Azul para comprobar la evolución de los trabajos. En este centro los operarios se encargan de las tareas de limpieza y acondicionamiento del patio interior, incluyendo la limpieza del pavimento de caucho y de la pérgola corredera, así como de la reposición de arena y la revisión y barnizado de las maderas de los juegos infantiles. Además, están repintando las zonas afectadas por humedades en varias aulas y colocando elementos de sujeción en el patio exterior, con vistas a la colocación de telas de sombra.

Además, en esta escuela infantil el Concello se encargará de diversas reparaciones de fontanería en los baños y en la grifería, amén de revisar las escaleras de los cambiadores de las aulas y otras pequeñas mejoras en estancias como la cocina.

En cuanto a los CEIP, en el Plurilingüe de Silleda hay que limpiar los canalones y retirar la vegetación en la zona de Infantil, así como reponer la arena en el patio infantil y limpiar el pavimento de caucho y las mesas exteriores. Está previsto reparar azulejos y plaquetas en el comedor e instalar una reja de ventilación en la puerta del almacén del pabellón.

En cuanto al CEIP de A Bandeira, el gobierno local anuncia la limpieza de canalones y el desbroce en la zona de Coto da Gaiteira, además del arreglo de los juegos infantiles del patio, la reparación de agujeros en el pavimento de caucho, el barnizado de estructuras de madera y el repintado de los juegos marcados en el suelo.

Ángel Troitiño explica que «son actuacións que, aínda que ás veces pasan máis desapercibidas, resultan fundamentais para conservar os edificios e espazos educativos e, sobre todo, para garantir contornas seguras agradables para o alumnado e para o persoal dos centros. Trátase de aproveitar estas semanas para realizar todas aquelas tarefas de conservación e pequenas reparacións que son necesarias para que as instalacións estean nas mellores condicións posibles cando comece o curso», asevera la concejala.

Demandas de los centros

Durante los próximos días, el Concello de Silleda continuará con estas tareas de mantenimiento y acondicionamiento, coordinando las actuaciones con las necesidades que le han trasladado los propios centros educativos y priorizando aquellas tareas que resultan necesarias de cara al inicio del próximo curso.