Rodeiro celebra la diversidad y la convivencia en la segunda edición de «Raíces e Horizontes»

Rodeiro celebra la diversidad cultural con la segunda edición de Raíces e Horizontes, una jornada dedicada a la migración y la convivencia.

La actividad, que fue presentada por Xulia Dacal y Alberte Lamazares, tendrá lugar el sábado 5 de septiembre en el Parque do Lago, a partir de las 17.00 horas, con gastronomía, reflexión actividades infantiles y música.

Esta iniciativa que nace con el objetivo de convertir el municipio en un punto de encuentro para compartir culturas, experiencias e historias de vida, favoreciendo la integración y fortaleciendo los lazos entre los vecinos y vecinas.

La programación comenzará a las 17.00 horas con una mesa de reflexión, en la que se compartirán conversaciones, experiencias e historias vinculadas a los procesos migratorios y a la vida en comunidad.

A partir de las 19.00 horas, la gastronomía tomará protagonismo con un espacio de degustaciones, en el que los sabores de diferentes territorios servirán también como punto de encuentro e intercambio cultural. Durante la tarde habrá también actividades para los más pequeños, con juegos, talleres y propuestas de ocio pensadas para favorecer la participación de las familias.

La jornada se cerrará con la música y la celebración a través de los conciertos y la fiesta, en un ambiente abierto a todos los vecinos.

Desde el Concello destacan que esta segunda edición consolida Raíces e Horizontes, dentro de la programación cultural de Rodeiro como una propuesta que va más allá del ámbito estrictamente cultural, apostando por la participación ciudadana, la integración social y la convivencia.